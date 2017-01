Folk, Lied und Weltmusik im ByteFM-Mixtape. Alle 4 Wochen, Sonntag 23 - 24 Uhr.

Mit Mike Kamp, Grit Friedrich & Sarah Fuhrmann

Nächster Termin: Sonntag, 5. Februar, 23 bis 24 Uhr

mit Grit Friedrich

Aktuelle Bilder­galerie: TFF Rudolstadt 2016







Frisch gestrichen Reformen oder Raubbau? Weltmusik, Folk und Lied – bedrohte Arten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Vom WDR über den HR bis zum SRF – in etlichen deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind in den letzten Jahren die musikalischen Nischenwellen und -programme beschnitten oder reformiert worden. Begründet wird dies von den Chefetagen mit Sparzwängen, aber auch mit einer neuen Ausrichtung auf Hörerbedürfnisse. Was steckt hinter den Veränderungen und wohin führen sie? Gehen Vielfalt und Tiefenschärfe des Programms verloren? Droht eine Versteppung der Kulturlandschaften im Radio?



Titelillustration : Christoph Lammert

Szene FESTIVAL MUSIK UND POLITIK (15.01.2017)

Das Festival Musik und Politik bietet vom 24. bis 26. Februar 2017 zum achtzehnten Mal eine spannende Mischung aus Konzerten und Dialogen in der Berliner Wabe und der angrenzenden Jugendtheateretage. Wie immer wird sowohl ein Blick zurück in die eigene Geschichte geworfen als auch die aktuelle Liedermacher- und Folkszene beleuchtet. Der historische... Neu auf dt. Bühnen Im aktuellen Heft: Philipp Taubert Zum Fragebogen, der mit etwas Glück auf einer ganzen Seite im Heft abgedruckt wird, geht es [hier]. Hier hat der musikalische Nachwuchs im Bereich Folk, Lied, Weltmusik die Möglichkeit, sich unseren Leserinnen und Lesern vorzustellen.

Die GEMA, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, darf nach einem Mitte November gefällten Urteil des Berliner Kammergerichts zukünftig die Musikverlage nicht mehr pauschal an den Einnahmen aus Urheberrechten von Textern und Komponisten beteiligen. Diese Tantiemen fließen jetzt auf die Konten der Künstler....





Die Liederbestenliste



Januar 2017



1. Vergessene Helden

Wolfgang Rieck 2. Planlos durch das All

Stoppok 3. Nicht in meinem Namen

Bodo Wartke 4. Menschen auf Brücken

Falkenberg 5. 2 wunderschöne Augen

Stoppok 6. Die Spargelkönigin

Ringsgwandl 7. Du bist schön

Rainhard Fendrich 8. Die Stunde der Vereinfacher

Paul Bartsch & Band 9. Festung

Steinbäcker 10. Gleichheit

Wenzel

World Music Charts Europe



Januar 2017



1. KOYA

Mali 2. RECADOS DE FORA

Angola 3. KOKO IROYIN

Spain/various 4. MUSIQUE DE FRANCE

France 5. HOLOGRAM IMPARATORLUGU

Turkey 6. THE WOMAN AT THE END OF THE WORLD (A MULHER DO FIM DO MUNDO)

Brazil 7. BIRABIRO

Ethiopia 8. ARBINA

Mauritania 9. ¡VAMOS A GUARACHAR!

USA/Mexico 10. REVUELTA DANZA PARTY

Colombia/Canada



Transglobal World Music Chart



Dezember 2016



1. BONGA

Recados de Fora 2. NOURA MINT SEYMALI

Arbina 3. CONSTANTINOPLE & ABLAYE CISSOKO

Jardins Migrateurs 4. ÇIGDEM ASLAN

A Thounsand Cranes 5. ALSARAH & THE NUBATONES

Manara 6. ABOU DIARRA

Koya 7. KAYHAN KALHOR, AYNUR, CEMÎL QOÇGIRÎ & SALMAN GAMBAROV

Hawniyaz 8. DIVERSE

Urgent Jumping! – East African Musiki wa Dansi Classics 9. ROBERTO FONSECA

ABUC 10. HAROLD LÓPEZ-NUSSA

El Viaje





Statt Resignation Einsatz für das demokratische Haus Für den Bürger, der sich noch um Menschlichkeit, soziales Gleichgewicht und kulturelle Offenherzigkeit bemüht, gibt es angesichts der jüngsten politischen Entwicklungen in Deutschland eigentlich nur zwei Möglichkeiten: alles passiv hinnehmen und in eine kopfschüttelnde Resignation verfallen oder aber die Ärmel hochkrempeln und den Schäden und Rissen im demokratischen Haus mit guter Laune und handwerklichem Geschick begegnen. Während erstere Gruppe im gesellschaftlichen Prozess keine oder eine nur sehr bedauernswerte Rolle spielt, ergibt sich für letztere die Frage: Wo packe ich an, wo kann ich mich mit meinen Kräften und Talenten am besten einbringen? Und vor allem: An wen wende ich mich, wenn die Situation vor Ort meine Kräfte übersteigt oder eine größere Öffentlichkeit ...

mehr > 5 Minuten mit ... Tino Eisbrenner „Jessica gab es schon vor mir“, erzählt Tino Eisbrenner, „allerdings ohne Sänger. Der Gruppenname bezog sich auf das gleichnamige berühmte Instrumental der Allman Brothers. Wir haben dann eine gemeinsame Probe gemacht und wollten uns die Woche darauf noch mal treffen. An diesem Wochenende kam im westdeutschen Fernsehen der Rockpalast mit Police, den wir alle gesehen hatten. Als ich dann zur zweiten Probe kam, übte der Gitarrist gerade ‚Message In A Bottleʻ. Ich habe dazu gesungen, und als die anderen das hörten, wollten sie mich fest in der Band haben.“

Eigentlich hatte Eisbrenner schon die Zulassung zum Schauspielstudium für 1983 in der Tasche. Dann aber war Jessica so erfolgreich, dass er sich für die Musik entschied. Vom Covern ging die Band schnell zum Schreiben eigener Stücke über, aber The Police und Sting begleiten den Sänger bis heute. „Gerade Sting ...

mehr >